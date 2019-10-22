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حوادث

لخلافات ثأرية بينهما..المؤبد لشقيقين بتهمة قتل جارهم بالرصاص في قنا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:38 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المؤبد لمزارع حضوريًا و لشقيقه غيابيًا، بتهمة قتل جارهم بأعيرة نارية في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

ترجع وقائع القضية إلى فبراير 2017، عندما أطلق هاني.ع.ح.ع، وشهرته مسعد، وشقيقه محمد، وابل من الأعيرة النارية عمدًا تجاه جارهم محمد جابر حداد ناصر، فسقط قتيلًا.

تبين من التحريات وقتها، أن خلافات قديمة بين عائلتي المتهمين و المجنى عليه، دفعتهم للتربص للمجني عليه، وإطلاق أعيرة نارية عليه أثناء خروجه من المنزل، فتم ضبط المتهم المتهم محمد وتمكن هاني من الهرب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار  سعيد محمد الدسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمناء سر صلاح عبدالرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد حسن، في القضية التي حملت رقم 2835 لسنة 2017 جنايات مركز قنا، والمقيدة برقم 483 لسنة 2017 كلي قنا.
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