على عبد العال يرفع الجلسة العامة لتعود للانعقاد 3 نوفمبر

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان والتي استمرت قرابة 7 ساعات، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.



شهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.



وأمام اعتراض بعض النواب، في عدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.