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رياضة

الطرابيلي يصل سيشل لترتيب استقبال بعثة المصرى

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:00 م
علي الطرابيلي أمين
علي الطرابيلي أمين صندوق المصري
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
وصل إلى مدينة فيكتوريا عاصمة سيشل الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق المصري ورئيس بعثة النادي وذلك للإعداد لكافة ترتيبات مباراة الفريق بذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثانية عصر الأحد المقبل على ملعب ستاد لينتيه بالعاصمة فيكتوريا.

رافق الدكتور علي الطرابيلي خلال الرحلة – التي استغرقت قرابة اثنتي عشرة ساعة كاملة منهم ساعتين على سبيل الترانزيت بمطار دبي – اللواء ياسر سالم مدير جهاز الكرة بالنادي والكابتن ياسر عزت مدرب الفريق ، حيث كان في استقبالهم عدد من مسئولي اتحاد الكرة بسيشل وكذلك مسئولي نادي كوت دي أور.

وفور وصول الدكتور علي الطرابيلي الى العاصمة فيكتوريا بدأت رحلة البحث عن الفندق الذي سيقيم به الفريق هناك وبعد مفاضلة بين عدد من الفنادق تم الاستقرار على فندق ايدن بلو والذي يبعد عن ملعب المباراة ما يقرب عشر دقائق بالسيارة ، كما تم الاستقرار على الملعب الذي سيؤدي به الفريق مرانه يوم الخميس فور وصوله ، بينما تم الاتفاق على اقامة مران الفريق يومي الجمعة والسبت المقبلين على ملعب ستاد لينتيه الذي سيستضيف المباراة.

هذا ويجتمع الدكتور علي الطرابيلي مساء غدًا الأربعاء بسكرتير ثالث السفارة المصرية بكينيا – المسئولة عن شئون الجالية المصرية بسيشل – والذي أوفدته السفارة المصرية خصيصًا لسيشل لمرافقة بعثة المصري وتذليل كافة العقبات أمام البعثة التي ستصل الى سيشل ظهر بعد غدٍ الخميس.

هذا وقد أتم الدكتور علي الطرابيلي كذلك التنسيق مع مسئولي اتحاد الكرة في سيشل على كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال الفريق في المطار وكذلك بتنقلات الفريق ومسئولي البعثة والوفد الإعلامي المرافق للفريق

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