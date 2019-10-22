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رياضة

محمد بركات : لجنة المسابقات ستحضر اجتماع الجهاز الفني للمنتخب مع الجبلاية.. تفاصيل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:59 م
محمد بركات
محمد بركات
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محمد رشاد
أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سيحضر اجتماع الجهاز الفني للفريق القومي غدًا الأربعاء في مقر الجبلاية.

وقال بركات في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن اتحاد الكرة كان يخطط لإقامة مباريات في كأس مصر خلال الفترة من 1 لـ9 نوفمبر المقبل، في حين أن الجهاز الفني للمنتخب يريد إقامة مباراة ودية يوم 8 من نفس الشهر، ولذلك سيتم التنسيق بشأن الموعد.

ونشبت أزمة فى الأيام الماضية عقب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في قمة الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز ، أصدر على أثرها النادي الأهلي بيانا يوضح فيه عدم خوض لقاءات في الدوري قبل لعب مباراة الزمالك.
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