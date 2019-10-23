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أخبار العالم

واشنطن تؤكد مغادرة الأكراد المنطقة الآمنة شمال سوريا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:38 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الأربعاء، مغادرة قوات سوريا الديمقراطية للمنطقة الآمنة في سوريا المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف بنس، أن المناقشات مع تركيا والأكراد حول وقف دائم لإطلاق النار في سوريا مستمرة، ويمكن تحقيق ذلك، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

وتابع "تلقينا اليوم رسالة من قائد قوات وحدات حماية الشعب الكردية مفادها أن جميع قواتهم العسكرية قد انسحبت بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا".

جدير بالذكر أن تركيا، وافقت على وقف إطلاق النار في شمال سوريا لمدة خمسة أيام بدأت الخميس 17 أكتوبر وانتهت يوم الثلاثاء. بناء على هدنة توسط فيها مايك بنس.
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