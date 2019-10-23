هيثم شاكر يحيي حفلا غنائيا في جامعة الفيوم.. اليوم

يستعد الفنان هيثم شاكر لإحياء حفل غنائي كبير، اليوم، الأربعاء في جامعة الفيوم، وذلك احتفالًا بألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرًا بعنوان "معرفة قديمة" وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية.



ومن المقرر أن يقدم هيثم شاكر عددا من ابرز الأغاني الخاصة به منها خليك جنبى، وكنت مداويني، ولحقتيني، ومعرفة قديمة، ويوم ما أقول، ومفيش بعد بينسي، وغيرها من الأغاني.



ومؤخرا أعلن هيثم شاكر، تعافيه من مرض خبيث، وهو الأمر الذي أبعده عن الساحة الفنية طوال هذه السنوات، ليعود مجددًا بعد شفائه لتقديم الأغاني وإحياء الحفلات الغنائية.