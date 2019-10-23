Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هيثم شاكر يحيي حفلا غنائيا في جامعة الفيوم.. اليوم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:22 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
Advertisements
آيه عاطف
يستعد الفنان هيثم شاكر لإحياء حفل غنائي كبير، اليوم، الأربعاء في جامعة الفيوم، وذلك احتفالًا بألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرًا بعنوان "معرفة قديمة" وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية.

ومن المقرر أن يقدم هيثم شاكر عددا من ابرز الأغاني الخاصة به منها خليك جنبى، وكنت مداويني، ولحقتيني، ومعرفة قديمة، ويوم ما أقول، ومفيش بعد بينسي، وغيرها من الأغاني.

ومؤخرا أعلن هيثم شاكر، تعافيه من مرض خبيث، وهو الأمر الذي أبعده عن الساحة الفنية طوال هذه السنوات، ليعود مجددًا بعد شفائه لتقديم الأغاني وإحياء الحفلات الغنائية.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأمطار أحد الأسباب.. إغلاق صالة 2 بمطار القاهرة القديم

هل تقبل توبة من زنا وندم بعد ذلك؟ الإفتاء ترد

من تركيا.. عودة أول النواب الهاربين في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

محمد بركات: 25 لاعبا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر

رسالة خطيرة من أستاذ طب نفسي للأمهات عن مشاهدة الأطفال للتليفزيون.. فيديو وصور

طريقة عمل الكيكة خطوة بخطوة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة