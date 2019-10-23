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رياضة

بعد ذهبية الألعاب العسكرية كيشو: بروفة قوية لطوكيو ٢٠٢٠

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:23 م
صدى البلد
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نور عادل
أعرب محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر عن سعادته بعد حصده ذهبية -٦٧ كجم فى دورة الالعاب العالمية العسكرية التى تستضيفها الصين خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٧ اكتوبر ٢٠١٩ فى مدينة ووهان .

أشار كيشو إلى اعتزازه بتمثيل المؤسسة العسكرية وعلى رأسها الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربى والعميد حازم على ابراهيم رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، ومؤكدا قوة المنافسة لمشاركة ابطال العالم والاوليمبياد فى البطولة بما يعنى منافسات شديدة وتحدى استطاع تتويجه بحصد الذهبية معتبرًا أنها بروفة قوية لأولمبياد لطوكيو ٢٠٢٠

وجه كيشو الشكر لكل من عاونه فى أن يظهر بالمستوى اللائق فى البطولة واثنى على دور وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي و الاتحاد المصرى للمصارعة برئاسة العميد عصام نوارة وعلى دعم البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذى ينتمى إليه، وروابط الرياضية الوكيل الحصري له.

كان كيشو قد فاز في دور ال32 علي بطل المجر مارتن توس ، و في دور ال16 تغلب علي التركي انيس باسير 9/5، أما في دور الثمانية فسحق بطل البرازيل جونيور جولسون 9/0، وتغلب في النصف نهائي علي بطل أوليمبياد ريو دى جانيرو الصربي ماتي نيمتش 8 /6 وحسم الذهبية بعد فوزه على الروسي ارتيم سوركوف صاحب فضية العالم 2019.
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