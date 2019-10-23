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فن

اثبت مكانك.. زاب ثروت يوجه سؤالا للجمهور.. شاهد التفاصيل

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:25 م
قسم الفن
نشر الفنان زاب ثروت صورة علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" و علق "زاب ثروت" علي الصورة قائلا:" لسه ملوك المدينة موجدين. مين يقدر علينا ايه اكتر اغنية بتغنوا معانا من قلبكم؟ الصحاب_ اثبت مكانك_نور_المدينة".

وجأت تعليقات الجمهور كالاتي:" لو تسمعيني_المدينة_ نور و المدينة حلوين بجد_ اثبت مكانك".
و يستعد زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.

يذكر أن زاب ثروت، طرح مؤخرا أكثر من أغنية منفردة بمشاركة أكثر من فنان، منهم أغنية "فارس" وشاركه الغناء الفنان أحمد شيبة وحققت 9 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، وأغنية "الصحاب" وشاركه الغناء الفنان حمزة نمرة وحققت 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب".
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