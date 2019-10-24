فيديو جراف| ١٠ نصائح لقيادة آمنة في الأمطار

قالت مصادر أمنية إن غرف عمليات إدارات المرور المختلفة رفعت حالة الطوارئ، وتجري عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.



وأهاب اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.



وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .