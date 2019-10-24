Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف| ١٠ نصائح لقيادة آمنة في الأمطار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
القيادة في المطر
القيادة في المطر
Advertisements
كريم عاطف
قالت مصادر أمنية إن غرف عمليات إدارات المرور المختلفة رفعت حالة الطوارئ، وتجري عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأهاب اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، بقائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للحد من حوادث الطرق .. ١٠ نصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ

مدير الإدارة العامة للمرور: مراقبة لحظية للطرق وربط مع الإسعاف والحماية المدنية والمحافظات.. ونشر سيارات إغاثية على جميع الطرق الصحراوية.. و10 نصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف المناطق المتوقع بها سقوط أمطار غزيرة ..فيديو

أسعار اوبترا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

كليب Lose you to love me لـ سيلينا جوميز يحقق 15 مليون مشاهدة في يوم ..فيديو

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور

صلاتي متقطعة فكيف أواظب على أدائها؟

حضور وزير الرياضة.. مرتضى منصور يكشف عن خطته لدعم الزمالك أمام جينيراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لـ حذاء منى زكي في دبي.. صور

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر فستان بلقيس فتحى ..صور

ريهانا تحضر عيد ميلاد حبيبها السابق دريك