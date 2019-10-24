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رياضة

أحمد حسن يوضح لماذا فتحي الأحق بشارة قيادة المنتخب؟

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:38 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد رشاد
أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عميد لاعبي العالم، أن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي الأحق بحمل شارة قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون سبورت"، "فتحي لعب في كل البطولات المحلية والأفريقية والعالمية، وفاز بكل الألقاب الممكنة، كما يتمتع بخبرة طويلة، ومنضبط داخل وخارج الملعب، لذلك هو الأحق بحمل شارة قيادة منتخب مصر".

وأضاف أحمد حسن، "ولكن كان يجب ألا تثار مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام".

وأوضح أحمد حسن "مثلًا إذا انضم صلاح إلى منتخب مصر، ووجد أحمد فتحي هو القائد لن يعترض على ذلك الأمر، ولكن عندما يخرج هذا الأمر إلى الإعلام للمفاضلة بينهما، ومن يستحق حمل شارة القيادة؛ بالتأكيد سيشعر أحدهما بالغضب إذا لم يتم اختياره قائدًا للمنتخب".

وأتم أحمد حسن، تصريحاته "أمر آخر سيسبب أزمة، وهو إذا قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب عدم ضم فتحي لأسباب فنية، وقتها سيقال إن البدري استبعد فتحي متعمدًا حتى يحصل صلاح على شارة القيادة، وهو أمر خاطئ تمامًا".

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