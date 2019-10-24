معرض القاهرة للابتكار .. التعليم العالي: زيادة المشاركة يؤكد نجاح منظومة البحث العلمي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحظ حالفه بحضور آخر 3 نسخ في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، حيث إن هناك تطويرا كبيرا وزيادة في أعداد المشاركين هذا العام ، ما يؤكد زيادة الوعي بالابتكار لدى الجميع وبالتالي يؤكد نجاح منظومة البحث العلمي.





وأضاف عبد الغفار خلال كلمته بمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، أنه منذ بداية انطلاق المعرض هناك مجموعة من المنح والأموال والجوائز التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تم استضافة 2000 عارض و6000 زائر على مدار الـ 5 معارض السابقة، كما يحتضن المعرض 14 فائزا من الحضانات التكنولوجية.





وأشار إلى أنه على مستوى التواصل الاجتماعي فقد وصل عدد الزائرين لصفحة المعرض أكثر من 2 ونصف مليون زائر، مشيرا إلى أن المعرض يدعم الباحثين من خلال وجود إعلاميين متخصصين، حيث يتم تسليط الضوء علي الباحثين وابتكاراتهم أمام المستثمرين والدول، موضحا أن الدولة تقدم 100 جائزة مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والوزارة بالإضافة إلى جائزة تسويق التكنولوجيا.





وأكد أن تقييم الأبحاث يتم في ضوء 8 لجان مكونة من 50 خبيرا وعالما، حيث يتم بجانب جوائز للفائزين تقديم 10 جوائز للفائزين ، موضحا أن هناك مجهودا كبيرا من كل قطاعات الدولة لدعم الابتكار الذي يبدأ من المدارس ، مشيرا إلى أن تواجد طلاب المدارس في المعرض بابتكارات ولو كانت بسيطه يعد دعم كبير لهم.





جدير بالذكر أنه تقيم وزارة التعليم العالي اليوم الخميس أكبر تجمع للمبتكرين من أنحاء العالم في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار الذي تنظمه الأكاديمية في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر بمركز المؤتمرات والمعارض الدولي.



