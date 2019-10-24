منة ناصر تودع بطولة العالم لسيدات الإسكواش بالخسارة أمام هولندية

ودعت المصرية منة ناصر بطولة العالم لسيدات الإسكواش، من الدور الأول، بعد الخسارة أمام المصنفة رقم 30 على العالم، الهولندية ميلو فاندر هيدين، بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.



نجحت منة ناصر في الفوز بالشوط الاول بنتيجة 11-9، ولكنها خسرت الشوط الثاني 11-8، وكررت نفس النتيجة في الشوط الثالث، قبل أن تخسر الشوط الرابع والأخير بنتيجة 11-7، لتنتهي المباراة التي استمرت 37 دقيقة بفوز اللاعبة الهولندية على المصرية 3-1.



وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.