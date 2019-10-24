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مرأة

طمن طفلك.. كيف تحمي الطفل من خوفه أثناء البرق والرعد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تحدث بعض العواصف في فصل الشتاء منها البرق والرعد، وذلك يؤدي لخوف الكثير من الأطفال لعدم وعيهم بتلك الظروف، فتعرف على كيفية حماية طفلك من الخوف أثناء حدوث عواصف طقسية، وفقًا لموقع "Healthline".

أعراض خوف الطفل

- اهتزاز في الجسم
- ألم في الصدر
- غثيان
- خفقان القلب
- مشكلة في التنفس

إن الوقوع في عاصفة رعدية أو الاستعداد للظروف الجوية القاسية يمكن أن يخلق حالة من القلق أو الخوف، فتتسبب العواصف الرعدية في رد فعل عنيف للأطفال، فهناك أكثر من طريقة للحفاظ على هدوء طفلك ومنها:

- بقاء الوالدين في حالة هدوء تام كي لا يشعر الطفل بالخوف.

- غرس شعور الاطمئنان في نفوس الأطفال.

- عدم البكاء أو أو الصراخ في هذه الحالات مهما بلغت من مخاطر.

- التحدث مع الطفل على أسباب فعل هذه التقلبات.

- البقاء في مكان آمن داخل المنزل، أو تحت شجره كبيرة أثناء وجودك خارج المنزل.

- حاول أن تلهي ابنك في لعبة ما على الهاتف أو في غرفته.
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