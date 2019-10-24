رشا راغب: نتطلع لاستمرار التواصل مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، وهي الدفعة التي تضمنت ٨٦ طالبا يمثلون ٣١ دولة إفريقية.



ومن جانبها قالت الدكتور رشا راغب ، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ،ان خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي هم الأمل والمحرك لمستقبل أفضل للقارة الإفريقية، مضيفة أن خريجي هذا البرنامج تحديدًا هم سفراء للبرنامج الرئاسي وقادة المستقبل في مختلف الدول الإفريقية.



ووجهت الدكتورة رشا كلمتها لطلاب البرنامج قائلة : " انتم الأمل لمستقبل أفضل لإفريقيا لأنكم تمتلكون قوة المعرفة وقوة الاتحاد.. فكل طالب منكم لديه أصدقاء من ٣٠ دولة إفريقية..فصداقاتكم تعدت مفهوم حدود الدول لتعبروا عن إفريقيا بلا حدود".



وأعربت الدكتورة رشا راغب عن تطلعها لاستمرار التواصل مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للتعرف عن الإنجازات التي حققوها في دولهم بعد تأهيلهم للقيادة، مؤكدة ثقتها في حصولهم على فرص عظيمة كقادة المستقبل في دولهم ونجاحهم في تحقيق أهدافهم.



وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة يواصل حلمه الكبير ، مطالبة شباب البرنامج بأن يثقوا في حلمهم ويواصلون التغلب على التحديات والعقبات لتحقيق أهدافهم ، مشيرة إلى أنهم يمثلون قيمة عظيمة لمستقبل إفريقيا.