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رياضة

الدوري الأوروبي.. أرسنال يخطف فوزا مثيرا من جيماريش 3-2 بقدم بيبي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:05 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا مثيرا من فيتوريا جيماريش البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل إثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 8 سجله ماركوس إدواردز، وعادل جابريل مارتينيلي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وتقدم برونو دوراتي لجيماريش في الدقيقة 36، الشوط الثاني سجل نيكولاس بيبي هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 80.

واقتنص بيبي هدف الفوز لآرسنال في الدقيقة الأخيرة.

في نفس المجموعة، فاز آينتراخت فرانكفورت الألماني على ستاندر دو لياج البلجيكي بهدفين مقابل هدف.

بذلك يتصدر آرسنال المجموعة بتسع نقاط، ثم فرانكفورت بست نقاط، ويأتي ستاندر دو لياج ثالثًا بثلاث نقاط، ويتذيل جيماريش بلا نقاط.
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