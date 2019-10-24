رئيس الوزراء العراقي يعلن موعد إجراء تعديل وزاري في البلاد

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن بلاده ستجري تعديلات وزارية، الأسبوع المقبل، بعيدة عن المحاصصة، وذلك في نبأ عاجل أفادت به سكاي نيوز عربية.



وأضاف "عبد المهدي"، أن بلاده ترفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص رواتب المسؤوليين العراقيين إلى النصف.



وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وستدعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين.



