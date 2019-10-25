حازم إمام يفتح النار على ميتشو بعد أداء الزمالك أمام جيرانسيون السنغالي .. فيديو

انتقد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، بسبب اللجوء للدفاع أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام مساء الخميس، في مباراة الإياب بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا .



وقال إمام في تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت، إن فريق جينيراسيون لا يدافع بشكل جيد، ومن المنطقي الدفاع أمام فريق مثل الترجي أو الفرق الكبرى بالقارة الإفريقية.



كما أبدى "الثعلب الصغير" تعجبه من تراجع مستوى عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، وكذلك تعرض أكثر من لاعب للإصابة، نتيجة الإرهاق البدني في بداية الموسم.



وأثنى نجم الزمالك السابق، على محمد عواد حارس الفريق الأبيض: "لولا عواد لتعرض الزمالك لمتاعب كبيرة في المباراة".



ونجح الزمالك في الفوز بهدف نظيف على حساب جينيراسيون فوت بهدف نظيف، ليعوض خسارة الذهاب بهدفين لهدف، ليتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وتأهل الزمالك للعب ضمن المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونجولي، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.