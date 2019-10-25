ممثلة روسية.. تصاب بارتجاج في المخ بسبب البوتكس

مئات من عمليات التجميل التي تجرى يوميًا في هدوء، ولكن حظ واحدة من المغنيات الروسيات تبدلت عمليات التجميل بالنسبة لها لشجار وتشوهات بالوجه، بعدما زعمت تعرضها للهجوم من قبل جراح تجميل أثناء علاجها لتصحيح شفتيها.



فقد نشرت الممثلة الروسية "فالنتينا سيدوروفا" مقطع فيديو على الإنترنت، ووجها يغرقه الدم، وتتهم طبيبة التجميل" أوليسيا سوكولان" بقيامها بمهاجمتها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وقالت الممثلة "فالنتينا" وهي في العشرينات من عمرها ، أنها تُعالج من إصابة في الرأس شخصت بأنها ارتجاج في المخ، ولإصابات شديدة في الأنف، وعلى الجانب الآخر نفت الدكتورة بأنها أذت الممثلة بينما هي من قامت بمهاجمتها.



أوضحت الشرطة إنها تحقق في كلا الادعاءين الخاصيين بالمشاجرة أمام المرضى المصابين الذين أصيبوا بالصدمة، وقالت "سيدوروفا" انه تم الإعتداء عليها داخل العيادة، حيث قامت الطبيبة بتسديد اللكمات لوجهها وعلى رأسها باستخدام الهاتف.



بينما قالت الطبيبة أن الأمر بدأ عندما قامت الممثلة بطلب إعادة ملئ شفاتيها مرة أخرى فالنتيجة الأولى لم تكن مرضية بالنسبة لها، وستجري لها العملية الأخرى بالمجان، ولكن الممثلة بادرت بالتلفظ بألفاظ سيئة وفتح كاميرا هاتفها لتصوير المناقشة الأمر الذي استفز الطبيبة.



بدأ الشجار وسقطت الممثلة على الأرض وأصيبت بارتجاج في المخ والبطن بينما كانت في شهور حملها الأولى، يقف الأثنان حاليًا في القضاء منتظران القرار القضائي.