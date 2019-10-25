هطول أمطار غزيرة تربك حركة النقل والمواصلات بالغربية..صور

أعطي اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة الي رؤساء المدن والأحياء بنشر تمركزات ثابتة لسيارات رفع مياه الأمطار بجميع المناطق المتوقع تراكم المياه بها بالقري والمدن ورفعها اول باول وذلك لعدم تعرض المواطنيين لأي اضرار نتيجة سقوط أمطار فى الفترة المقبلة .



شدد محافظ الغربية على سرعة إزالة أي تجمعات مياه باستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه ، مؤكدًا أنه ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازًا حقيقيًا لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الإستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة ، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.



وكانت قري ومراكز المحافظة شهدت استمرار موجة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة بشكل مكثف طوال فترات الصباحية والمسائيه مما تسبب فى ظهور البرك والمستنقعات على مستوي الشوارع والميادين الرئيسية وغرق بعض القري بسبب ارتفاع منسوب المياه وهو ما تسبب فى إرباك الحياه المعيشية وصعوبات فى حركة النقل والمواصلات لأبناء المحافظة .



ونتج عن سوء الأحوال المناخية فى إرباك حركة سير المواطنين وتعطل المواصلات جزئيا بين مراكز "طنطا – المحلة " و" بسيون – كفرالزيات " و" طنطا – السنطة " و "المحلة – زفتي " و " قطور –المحلة " و "سمنود – زفتي " و " المحلة – قطور " وغيرها .

من جانبه أصدر المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، تعليماته لرؤساء ومديرى فروع الشركة على مستوى مراكز المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة، لمواجهة طوارئ الطقس والأمطار.



وشدد رئيس الشركة، على رؤساء الفروع، التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، وتوزيع سيارات الكسح في أماكن تجمعات المياه من الآن ، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع مياه الأمطار للتعامل الفورى لشفط المياه الناتجة من الأمطار، نظرا لتوقعات الأرصاد بتعرض منطقة الدلتا لموجه شديدة خلال الـ 48 ساعة القادمة.



وكانت محافظة الغربية، قد تعرضت على مدار يومى الأربعاء والخميس، لسقوط أمطار غزيرة ، أدت إلى تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات، وتم الدفع بسيارات الشركة ومجالس المدن لشفط وكسح المياه من الطرق والشوارع.



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