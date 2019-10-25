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توك شو

طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل للشيف توتا مراد.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:16 م
قرع العسل بالبشاميل
قرع العسل بالبشاميل
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توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل مع الشيف توتا مراد.

وتضمّنت مقادير طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل:
كيلو قرع مكعبات
فانيليا
كوب سكر
ملعقة صغيرة قرفة
2 عيدان قرفة خشب
2 كوب لبن
كوب مياه القرع
3ملاعق كبيرة دقيق
3 ملاعق كبيرة زبده
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو.
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