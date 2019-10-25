Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجازة بسبب الأمطار .. 6 محافظات تعلن تعليق الدراسة غدا .. اعرف التفاصيل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:03 م
فصل دراسي
فصل دراسي
Advertisements
قسم المحافظات
قررت 5 محافظات تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات غدا السبت، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها وكان آخرها محافظة دمياط منذ قليل.

تعليق الدراسة في الدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن تعليق الدراسة غدا السبت الموافق ٢٦-١٠-٢٠١٩ بالمدارس التى تعمل يوم السبت نظرا للظروف الجوية.

وأكد محافظ الدقهلية أن إعلان تعليق الدراسة غدا بهذه المدارس يأتي حرصا على التلاميذ نظرا للظروف الجوية السيئة وتقلبات الطقس.


تعليق الدراسة في محافظة دمياط
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تأجيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة التى تعمل يوم السبت نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة غدا في محافظة الإسكندرية
أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.

تعطيل الدراسة غدا في محافظة البحيرة
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدًا السبت الموافق 26/10/2019 بجميع المدارس الحكومية والخاصة و المعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة ، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب .

تعطيل الدراسة غدا في محافظة الغربية
أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة.

وأشار أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.

تعطيل الدراسة غدا في محافظة كفر الشيخ
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تأجيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مع استئنافها الأحد المقبل، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس بورسعيد غدا

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

الإسكندرية تغرق فى الأمطار.. إلغاء الدراسة غدا ورفع درجة الاستعداد القصوى

غرقت فى شبر مياه.. 30 صورة ترصد الأضرار فى شوارع الإسكندرية بفعل الأمطار

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بجامعة كفر الشيخ

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظة البحيرة

ترشيحاتنا

الأولوية لمصلحة مصر.. عبدالحفيظ يكشف كواليس أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة

فاروق الباز يروي تفاصيل إرسال سورة الفاتحة خلال إحدى الرحلات الفضائية للقمر.. فيديو

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو

أوهمته بقضاء سهرة حمراء.. ربة منزل تستدرج رجل دين من الفيسبوك لشقتها وتسرقه وهو عاريا في الجيزة

حقيقة زيارة قيادات من الشرطة لـ رئيس ناد بمنزله لحل أزمة الدوري

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 25 -10-2019.. نجم الفريق يقترب من العودة .. ورفض معسكر خارجي .. وبن شرقي يغادر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

أمطار غزيرة تضرب دمياط .. وتوقف حركة الصيد .. فيديو