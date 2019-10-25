إجازة بسبب الأمطار .. 6 محافظات تعلن تعليق الدراسة غدا .. اعرف التفاصيل

قررت 5 محافظات تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات غدا السبت، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها وكان آخرها محافظة دمياط منذ قليل.



تعليق الدراسة في الدقهلية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن تعليق الدراسة غدا السبت الموافق ٢٦-١٠-٢٠١٩ بالمدارس التى تعمل يوم السبت نظرا للظروف الجوية.



وأكد محافظ الدقهلية أن إعلان تعليق الدراسة غدا بهذه المدارس يأتي حرصا على التلاميذ نظرا للظروف الجوية السيئة وتقلبات الطقس.





تعليق الدراسة في محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تأجيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة التى تعمل يوم السبت نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



تعطيل الدراسة غدا في محافظة الإسكندرية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.



تعطيل الدراسة غدا في محافظة البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدًا السبت الموافق 26/10/2019 بجميع المدارس الحكومية والخاصة و المعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة ، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب .



تعطيل الدراسة غدا في محافظة الغربية

أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة.



وأشار أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.



تعطيل الدراسة غدا في محافظة كفر الشيخ

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تأجيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مع استئنافها الأحد المقبل، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.