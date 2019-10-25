اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة.. عدم التجديد لـ رباعي الفريق.. رأي فايلر في التعاقد مع كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:
سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة المفاوضات مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب أفيس البرتغالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
التفاصيل الكاملة لاتفاق الأهلي والنجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي
كشفت إدارة الأهلي عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه لإنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مع النجم الساحلي.
محمد محمود يجري جراحة الرباط الصليبي.. الثلاثاء
طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سرعة إنهاء إجراءات سفر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا، لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها فى مران الفريق أمس الأول، الأربعاء.
سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل تجديد تعاقد رباعي فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، أحمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان.
سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة المفاوضات مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب أفيس البرتغالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
التفاصيل الكاملة لاتفاق الأهلي والنجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي
كشفت إدارة الأهلي عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه لإنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مع النجم الساحلي.
محمد محمود يجري جراحة الرباط الصليبي.. الثلاثاء
طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سرعة إنهاء إجراءات سفر محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى ألمانيا، لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها فى مران الفريق أمس الأول، الأربعاء.
سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل تجديد تعاقد رباعي فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، أحمد فتحي وشريف اكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان.