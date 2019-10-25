أطباء الأسنان: الجمعية العمومية غير العادية الجمعة 8 نوفمبر

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، والسكرتير العام الدكتور محمد بدوي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر ۲۰۱۹، بالقاعة الكبرى مبنى دار الحكمة - جاردن سيتي بالقاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرا.
ويبدأ التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهر، وسيتم غلق باب التسجيل الساعة الثانية ظهر اليوم.
وتناقش الجمعية العمومية، بنود جدول الأعمال التالية:-
1 - التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.
2 - مشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب.
3- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم
الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.
4- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد.
ويبدأ التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهر، وسيتم غلق باب التسجيل الساعة الثانية ظهر اليوم.
وتناقش الجمعية العمومية، بنود جدول الأعمال التالية:-
1 - التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.
2 - مشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب.
3- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم
الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.
4- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد.