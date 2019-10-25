أطباء الأسنان: الجمعية العمومية غير العادية الجمعة 8 نوفمبر

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، والسكرتير العام الدكتور محمد بدوي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر ۲۰۱۹، بالقاعة الكبرى مبنى دار الحكمة - جاردن سيتي بالقاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرا.



ويبدأ التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهر، وسيتم غلق باب التسجيل الساعة الثانية ظهر اليوم.



وتناقش الجمعية العمومية، بنود جدول الأعمال التالية:-

1 - التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.

2 - مشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب.

3- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم

الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

4- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد.



