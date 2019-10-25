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أخبار البلد

أطباء الأسنان: الجمعية العمومية غير العادية الجمعة 8 نوفمبر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:28 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة نقيب أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندي، والسكرتير العام الدكتور محمد بدوي عن عقد الجمعية العمومية غير العادية، يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر ۲۰۱۹، بالقاعة الكبرى مبنى دار الحكمة - جاردن سيتي بالقاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويبدأ التسجيل في تمام الساعة الواحدة ظهر، وسيتم غلق باب التسجيل الساعة الثانية ظهر اليوم.

وتناقش الجمعية العمومية، بنود جدول الأعمال التالية:-
1 - التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق.
2 - مشروع بتعديلات قانون مزاولة المهنة وامتحان البورد المصرى لتقديمها لمجلس النواب.
3- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية وبحث آليات تنظيم
الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.
4- معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي طب الأسنان خارج البلاد.

أطباء الأسنان: الجمعية العمومية غير العادية الجمعة 8 نوفمبر
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