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منوعات

جوجل تضيف تحديثا جديدا لتحسين نتائج محرك بحثها

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:25 ص
جوجل
جوجل
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل "Google" الأمريكية، عن واحدة من أكبر التحديثات لخوارزمية البحث الأساسية في السنوات الأخيرة، وذلك باستخدام تقنيات الشبكات العصبية الجديدة لتفسير الاستفسارات بشكل أفضل عند كتابتها على شكل جملة.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أوضحت جوجل أنه بإمكانها الآن تقديم المزيد من النتائج ذات الصلة لنحو واحد من كل 10 عمليات بحث في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية (مع دعم لغات أخرى تأتي لاحقًا)، وذلك بالنسبة إلى المقتطفات المميزة، فإن التحديث موجود بالفعل على المستوى العالمي.

وأضافت جوجل: إنها بدأت في تغيير الخوارزمية خلال اليومين الماضيين، ويؤثر التحديث الجديد على نسبة 10 في المئة من عمليات البحث المقدمة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، على أن يجري معالجة اللغات والبلدان الأخرى لاحقًا.

وتزعم جوجل أن هذا التحديث سيعمل بشكل أفضل على تحسين النتائج من خلال فهم أفضل لكيفية ارتباط الكلمات ببعضها في الجملة، لأنه من السهل تفسير جملة كاملة بدلًا من سلسلة من الكلمات الرئيسية، إذ تعاملت خوارزمية البحث القديمة مع الجمل باعتبارها حقيبة كلمات.

وتسمى التقنية الكامنة وراء هذه الشبكة العصبية الجديدة تمثيلات التشفير ثنائية الاتجاه من المحولات أو BERT، وهي طريقة لفهم مصطلحات البحث فيما يتعلق ببعضها البعض، وبدلًا من التعامل مع الجملة كمجموعة من الكلمات، فإن BERT ينظر إلى كل الكلمات في الجملة.

وتحدثت جوجل لأول مرة عن BERT في العام الماضي وفتحت الكود المصدر من أجل تنفيذه ونماذج تم تدريبها مسبقًا، المحولات هي واحدة من أحدث التطورات في التعلم الآلي، وتعمل بشكل جيد وخاص على البيانات التي يكون فيها تسلسل العناصر مهمًا، مما يجعلها بوضوح أداة مفيدة للعمل مع اللغة الطبيعية وبالتالي استعلامات البحث.

ومن الناحية العملية، هذا يعني أن بحث جوجل أصبح الآن أكثر قدرة على فهم ما تبحث عنه تمامًا وتقديم المزيد من نتائج البحث ذات الصلة والمقتطفات المميزة، وبدأ التحديث في الظهور هذا الأسبوع ، لذلك من المحتمل أنك ترى بالفعل بعض آثاره في نتائج البحث.
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