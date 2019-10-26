حميد الشاعري يعود للغناء لايف ويشعل حفل كايرو جاز.. فيديو

الشخصية بجانب كشفه عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية.





عاد الفنان حميد الشاعري، لإحياء الحفلات الغنائية والغناء لايف مرة أخرى بعد فترة ابتعاد طويلة، حيث تألق بإحيائه حفل غنائي مساء أمس الجمعة في Cairo Jazz club.وقدم حميد، أبرز الأغاني الخاصة به منها: "عيني"، و"جزالي"، و"خد قلبي"، و"وكتبتك"، و"عوده"، و"خدني بين إيديك"، و"ويلي"، وغيرها من الأغاني.يذكر أن ظهر حميد الشاعري منذ عدة أشهر في برنامج "عايشو شو"، تحدث عن تفاصيل أعماله الفنية وحياته