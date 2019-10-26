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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف عن واقعة سرقة نصف مليون جنيه من شقة بالمعادى

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:03 م
المتهمين بعد ضبطهم
المتهمين بعد ضبطهم
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كتب محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة عن واقعة تسلل ٤ لصوص لشقة وسرقة قرابة النصف مليون جنيه منها ، حيث نجح رجال المباحث بالقاهرة فى تحديد الجناة وضبطهم ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المعادي من موظف بشركة قرر باكتشاف صديقه الصيني الجنسية سرقة خزينة حديدية من داخل الشقة سكنه وبداخلها مبلغ مالي 250 ألف جنيه ، 7 آلاف دولار أمريكي، وعلل عدم حضوره للإبلاغ خشية تعرضه للمسائلة القانونية لانتهاء إقامته بالبلاد .

بالانتقال والفحص تبين أن الشقة كائنة بالطابق الأول فوق الأرضي وسلامة منافذها ووجود بعثرة بمحتوياتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها مقيدة بإسم زوجة مندوب مبيعات وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ٣ عاطلين .

وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم بقيادة العميد محمد الشرقاوي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبطهم ، وبحوزتهم كمية من المفاتيح المصطنعة ، وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 220 ألف جنيه ، 4 آلاف دولار أمريكي ـ بمسكنهم والخزينة الحديدية بمكان التخلص منها بقطعة أرض زراعية كائنة بمنطقة الوراق ، كما تم بإرشادهم ضبط جانب من المسروقات .
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