عودة كهربا بعد غياب 16 شهرًا.. ماذا قالت الجماهير عن مباريات منتخب مصر.. فيديو

يستعد منتخب مصر لمعسكر مغلق خلال شهر نوفمبر المقبل، وخوض مواجهة ودية بدون اللاعبين المحترفين استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر أيام 14 و18 من شهر نوفمبر المقبل.





وشهدت قائمة منتخب مصر مفاجآت عديدة وعلى رأسها انضمام محمود عبد المنعم كهربا إلى المنتخب مع اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح .





عاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي أفيش البرتغالي الى صفوف منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام البدري بعد غياب طويل دام 16 شهرا، منذ مباراة السعودية في مونديال روسيا، يوم 25 يونيو 2018.





وقال أحمد عبد السلام أحد الجماهير انه يتوقع ان المنتخب يفوز علي كنيا 2 /0 و انه يؤيد رجوع كهربا للمنتخب المصري ..





وأضاف كريم محمد أنه يتوقع ان المنتخب سوف يفوز 2 /1 علي كينيا وأنه يؤيد رجوع كهربا للمنتخب المصري وأنه لاعب مهاري يضيف للمنتخب بوجوده.





وأشار علي محمد إلى أن المنتخب المصري يحتاج إلى لاعب بمهارة كهربا وأنه يتوقع تعادل المنتخب وكينيا ..



