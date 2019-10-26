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محافظات

سيتحول إلى خشب.. تفاصيل إنشاء أول شركة مصرية للاستثمار فى قش الأرز بتكلفة 4.5 مليار جنيه

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:06 م
قش الأرز
قش الأرز
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جمالات الدمنهوري
تبذل الدولة قصارى جهدها للاستفادة من تدوير قش الأرز حفاظًا على البيئة من أضرار السحابة السوداء التى تتزايد بشكل مخيف ولتحقيق مردود وعائد اقتصادى جيد للمزارعين.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة بتكلفة استثمارية 4.5 مليار جنيه؛ والمقرر تنفيذها بمركز إدكو بطاقة إنتاجية تصل إلى 205 آلاف متر مكعب سنويًا.

وأشار المحافظ إلى اعتماد المشروع على كمية 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام ستعمل على تحقيق أقصى استفادة من قش الأرز والمخلفات الزراعية واستغلاله الأمثل بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلًا من حرقه والقضاء نهائيا على الأضرار البيئية، وظاهرة السحابة السوداء وتحقيق مردود وعائد اقتصادى جيد للمزارعين.

وأكد المحافظ أنه تم حتى 25/10/2019 حصاد 142 ألفا و524 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 192 ألفا و147 فدانا بنسبة حصاد بلغت 74.2%، مشيرًا إلى أنه نتج عن حصاد هذه المساحة كمية قش تبلغ 285048 طنا، مشيرا إلى الاستفادة منها كالتالى: "تحويل 2893 طن كأسمدة 163 طن علف يوريا – كبس 106456 طنا – فرم 82897 طنا – تشوين 92639 طنا بـ 27 موقعا خاصا بالتجميع".

من جانبه، قام جهاز شئون البيئة بالبحيرة بالتوعية وعقد الندوات التثقيفية والتى بلغت 804 ندوات، مما ساهم فى زيادة الوعى لدى المزارعين والتزامهم بالتعليمات والضوابط خلال فترة الحصاد والسعى لتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية للاستخدام فى الأغراض الأخرى كأسمدة وكعلف للماشية، وذلك بالتزامن مع جهود التوعية المختلفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمساجد والكنائس والندوات الإرشادية بأهمية تدوير المخلفات الزراعية باعتبارها ذات قيمة اقتصادية عالية، وكذا دعم المزارعين وتوفير المعدات اللازمة لهم لنقل قش الأرز وفرمه وكبسه لتعظيم الاستفادة منه.
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