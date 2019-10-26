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محافظات

التفاصيل الكاملة.. نفوق حصان ونجاة صاحبه من الصعق الكهربائي لـ عامود إنارة بالمحلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:33 م
صدى البلد
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أحمد على
سيطرت حالة من الاستياء والرعب على وجوه المئات من أهالي ومواطني منطقة أبودراع بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية عقب نفوق حصان ونجاة صاحبه من الموت صعقا بالكهرباء بسبب انزلاق ساقه وحدوث ماس كهربائي من أحد اعمدة الإنارة المكشوفة أسلاكها والمتواجدة بكميات من البرك والمستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار وتمت السيطرة علي الموقف وتأمين أرواح المواطنين .

كما أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، اعتبارًا من الآن حتى نهاية السبت وفقا تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظات منطقة الدلتا لموجة طقس سيئ.

كما وجه المحافظ بسرعة إزالة أي تجمعات مياه بإستخدام سيارات الشفط وكسح المياه بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه .

وأكد المحافظ أنه ما تم اليوم من نجاح في سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازًا حقيقيًا لم تشهده المحافظة من قبل جاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة ، وكذا إنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.
التفاصيل الكاملة.. نفوق حصان ونجاة صاحبه من الصعق الكهربائي لـ عامود إنارة بالمحلة
التفاصيل الكاملة.. نفوق حصان ونجاة صاحبه من الصعق الكهربائي لـ عامود إنارة بالمحلة
التفاصيل الكاملة.. نفوق حصان ونجاة صاحبه من الصعق الكهربائي لـ عامود إنارة بالمحلة
التفاصيل الكاملة.. نفوق حصان ونجاة صاحبه من الصعق الكهربائي لـ عامود إنارة بالمحلة
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