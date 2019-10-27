بـ 15 ميدالية متنوعة .. مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم للكاراتيه

نجح منتخب مصر للكاراتيه في تصدر جدول ترتيب بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب والمقامة حاليا فى تشيلى برصيد 15 ميدالية متنوعة ، 5 ميداليات ذهبية ، 3 فضية ، 7 برونز.



يذكر أن طه طارق لاعب منتخب الكاراتيه قد فاز بذهبية وزن فوق 84 كجم فى بطولة العالم للكاراتيه للشباب تحت 21 سنة التى تقام بتشيلى بعد فوزه على بطل فرنسا فى النهائى.



كما توج يوسف بدوى بالميدالية البرونزية فى وزن تحت 84 كجم فى منافسات البطولة، وعبد الله هشام وعبد الله ممدوح ومؤمن محمد قد توجوا بالميداليات البرونزية بينما توجت ياسمين الجويلى بالذهبية، وبسملة محمود وأحمد أيمن ومحمد حسين وحسام مختار.