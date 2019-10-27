Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: واشنطن تحافظ على نفوذها في سوريا بإرسال قوات لحماية النفط

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، الأحد، أن قرار واشنطن إرسال قوات لحماية حقول النفط في شرق سوريا إنما يعكس رغبتها في الحفاظ على بعض النفوذ في المنطقة، لاسيما مع تحرك القوات الروسية والسورية لملء الفراغ في المناطق التي كانت ذات يوم خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني - عن مسئولين أمريكيين اثنين قولهما "إن الجيش الأمريكي أرسل قوات جديدة أمس، السبت، لتأمين حقول النفط في شرق سوريا، وذلك كجزء من محور قرار صدر في وقت سابق من هذا الشهر بسحب معظم القوات الأمريكية من البلاد".

وأوضحت الصحيفة أن قناة "روداو" الكردية العراقية بثت لقطات لقافلة عسكرية أمريكية تدخل سوريا عن طريق العراق.

كما نشر سكان شمال شرق سوريا مقاطع فيديو إلكترونية تظهر صفا من العربات المدرعة ترفع العلم الأمريكي، قيل إنها دخلت للتو إلى البلاد عبر العراق.

وفي هذا السياق، أبرزت الصحيفة أنه بالفعل لا توجد صور لدبابات في هذه اللقطات، التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

من جانبه، قال مسئول دفاعي أمريكي، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية: "لقد بدأنا تعزيز مواقعنا في منطقة دير الزور، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، ومع وجود أصول عسكرية إضافية لمنع وقوع حقول النفط مرة أخرى في أيدي داعش أو غيرهم من العناصر التي تزعزع الاستقرار".

مع ذلك، رفض المسئول تحديد عدد القوات التي تم إرسالها في هذه المهمة أو حتى تقديم تفاصيل أخرى، وذلك بسبب أمور تتعلق بالأمن القومي.

وقبل أيام قليلة، بدأ الجيش الأمريكي في الانسحاب العشوائي من شمال شرق سوريا بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة غالبية الجنود الأمريكيين البالغ عددهم حوالي ألف جندي في سوريا بمغادرة البلاد.

وتابعت "وول ستريت جورنال" تقول "إن الانسحاب الأمريكي مهد الطريق لعملية عسكرية تركية ضد الأكراد الذين شاركوا مع الولايات المتحدة في القتال ضد داعش، وهو ما أثار انتقادات حادة من قبل الحلفاء الأمريكيين".

واستطردت الصحيفة الأمريكية: "إذا استمر هذا الوضع، فإن نشر القوات الأمريكية بالقرب من المنشآت النفطية السورية سيكون بمثابة التحول الكبير في أهداف الوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد من مهمة تهدف إلى القضاء على فلول داعش إلى مهمة تسعى فقط لحراسة منشآت النفط ضد سيطرة داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية الأخرى".

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا بعد أكثر من خمس سنوات من القتال الدائر هناك، استعادت فيها القوات الكردية العراقية والسورية المدعومة من القوات الجوية الأمريكية مساحة شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا كانت تسيطر عليها الجماعات المتطرفة ذات يوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وول ستريت جورنال: احتدام الخلافات بين ترامب والديمقراطيين بعد تصويت النواب ضد الانسحاب من سوريا

تركيا تبعث عنقاء التطرف من رمادها.. أردوغان يهدي داعش قبلة الحياة.. الانسحاب الأمريكي يهيئ ظروفا مثالية لعودة التنظيم.. وأطراف الحرب السورية منشغلة بمعارك جانبية

وزير الدفاع الأمريكي: سنبقى في بعض المناطق السورية لحماية حقول النفط

أمريكا ترسل قوات إلى سوريا.. وروسيا تصف الأمريكيين باللصوص

ترشيحاتنا

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

عمل استخباراتي مشترك.. قائد قسد يعلق على عملية مقتل أبو بكر البغدادي

اليوم .. ثاني جلسات محاكمة راجح ورفاقه في قضية مقتل محمود البنا

باللوائح والقوانين .. انتصارات مجلس الخطيب ونجاحه في إدارة الأزمات

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

فيديو يكشف موقع مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الأمطار والطقس السيئ.. انتظام الدراسة في مدارس الإسكندرية.. صور

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

للكبار والصغار.. 4 فوائد لتناول كوب حليب في الإفطار