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أخبار العالم

8 مروحيات ومنزل مدمر.. تفاصيل جديدة حول عملية قتل أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
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رحيم يسري
كشفت وكالة "الأناضول" عن تفاصيل جديدة حول العملية الأمريكية التي استهدفت أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في سوريا.

ونقلت عن مصادر طبية قولها: "عاينا منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي".

وأضافت: "شارك في الغارة 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين واستهدفت نقطة قريبة من قرية باريشا بإدلب على مدار 90 دقيقة بهدف القضاء على أبو بكر البغدادي".

وزعمت نقلا عن مصادرها العثور على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، ضمن ضحايا العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم داعش بمحافظة إدلب السورية.

كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن القوات الأمريكية شنت غارة استهدفت، رأس "داعش"، بعد أن وافق ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع.
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