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أخبار العالم

مصادر سورية: طائرات أمريكية أنزلت مقاتلين على الأرض لاغتيال البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:52 م
البغدادي
البغدادي
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محمد علي
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات أمريكية أنزلت مقاتلين على الأرض بعد منتصف ليل السبت، في إطار عملية استهدفت قيادات في تنظيم داعش على الأرجح، حيث قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن قوات أمريكية خاصة "نافي سايل" كانت وراء نهاية زعيم داعش أبوبكر البغدادي، بعد سنوات من التعقب والملاحقة.

وقال المرصد إن العملية التي تمت في قرية باريشا في إدلب في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا تخللها "إنزال مروحيات أمريكية لمقاتلين على الأرض اشتبكوا مع متطرفين"، وذلك وسط تقارير إعلامية أفادت بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل على الأرجح في عملية عسكرية أمريكية في المنطقة نفسها.

وأشاد قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي الأحد بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن.

وكتب عبدي في تغريدة على (تويتر): "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، من دون إضافة أي تفاصيل عن دور قواته، التي قاتلت خلال السنوات الماضية تنظيم داعش بدعم أمريكي وتمكنت من هزيمته ميدانيًا في آخر معاقله في شرق سوريا في مارس العام 2019.

وكشفت وسائل إعلام دولية تفاصيل العملية الأمريكية التي استهدفت أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في سوريا.

ونقلت عن مصادر طبية قولها: "عاينا منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي".

وأضافت: "شارك في الغارة 8 مروحيات أمريكية وطائرتين مسيرتين واستهدفت نقطة قريبة من قرية باريشا بإدلب على مدار 90 دقيقة بهدف القضاء على أبو بكر البغدادي".

وزعمت نقلا عن مصادرها العثور على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، ضمن ضحايا العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم داعش بمحافظة إدلب السورية.

وقالت صحف أمريكية، إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين القوة الأمريكية مع مرافقي البغدادي، الذي اختار أن ينسف نفسه، وكذلك فعلت اثنتان من زوجاته.
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