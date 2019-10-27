تدشين 18 معرضا لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية بمعارض الأورمان بالغربية

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة الغربية اليوم عن تدشين 18 معرضا لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن للأسر الأكثر احتياجا في ثماني مراكز بالمحافظة.



وأشار ممدوح شعبان مدير الجمعية، إلى أنه تم تنظيم 5 معارض خلال شهر أكتوبر لتوفير الأثاث والأجهزة الكهربائية بقرية كفر المحروقي في مركز كفرالزيات وقريتي سنباط وكفرالجزيرة مركز زفتى وقرية صرد بقطور وقرية الجعفرية بالسنطة للأسر الأكثر احتياجا.



ويأتي المعارض لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.



وأشار إلى أنه جرى التخطيط لتنظيم 8 معارض خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليكون إجمالي ما سوف تنظمه الأورمان خلال 2019 بشكل كامل 26 معرضا، وأن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.



وأشار مدير عام جمعية الأورمان، الى أن معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان يجري تنظيمها وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأنه حتى الآن جرى تنظيم عدد من معارض الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذه المعارض هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



كما بين أن تنظيم الأورمان لمعارض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان.