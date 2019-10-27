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فن

إحنا اللي عملنالك سعر.. راندا البحيري تهين جورج قرداحي بسبب ريهام سعيد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:02 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة راندا البحيرى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك هاجمت فيه الإعلامى جورج قرداحى بعد إهانته للإعلامية ريهام سعيد ووصفها بأنها تستحق "الضرب بالجزمة" بعد هجومها على مرضى السمنة.

وقالت: "لا يكونش چورچ قرداحي افتكر إن له قيمة وصدق لما حبيناه أيام البرنامج الوحيد اللي إحنا نعرفهوله".

وتابعت: "ده إحنا اللي عملنالك سعر أنا مشوفتلكش حاجة عليها القيمة.. ولا شوفتلك برنامج بتطلع تتكلم فيه حضرتك كل برامجك بتاعة مسابقات الإعداد هو اللي محفظك هتقول ايه".

ونشب خلاف حاد بين ريهام سعيد وجورج قرداحى بسبب تصريح الأخير بأن ريهام تستحق ضرب الجزمة بسبب تصريحاتها العنيفة ضد مرضى السمنة، وهو الأمر الذى دفع ريهام سعيد بالرد عليه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة: "أنت اتجننت .. أنت عار على لبنان".

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