غرناطة يهزم ريال بيتيس بهدف ويتصدر الدوري الإسباني .. فيديو

فاز فريق غرناطة على نظيره ريال بيتيس بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإسباني.



جاء هدف غرناطة الوحيد عن طريق ألفارو فاديو في الدقيقة 61 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز يتصدر غرناطة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يتبقي له مباراة مؤجلة أمام ريال مدريد، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة التاسعة في المركز الـ 18.