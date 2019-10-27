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أخبار العالم

الكويت تكشف تأثير مقتل أبو بكر البغدادي على المنطقة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:26 م
البغدادي
البغدادي
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أحمد قاسم
قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، لن يعرض سلامة البلاد لخطر وقوع هجمات إرهابية.

وأوضح الجار الله في تصريحات نقلتها صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأحد إن الحدود العراقية الكويتية أمنة وتأمينها يسير وفق خطة أمنية كويتية بحتة تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة المعنية".

وأضاف الجار الله عند سؤاله عن احتمال تعرض المنطقة لهجمات إرهابية انتقامية على خلفية مقتل أبو بكر البغدادي، "هناك تنسيقًا كويتيًا استخباراتيًا مع دول المنطقة لتلافي حدوث مثل هذه الهجمات".

وتابع: "التعاون قائم ومستمر مع دول الجوار، وهناك تحليلات تشير الى إمكانية حدوث ردود فعل وبالتالي هذا يستدعي منا المزيد من التنسيق والتشاور مع الاجهزة الأمنية في المنطقة وهو ما حصل لمواجهة اَي ردود فعل سلبية تحدث".

واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.
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