Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صور تنشر لأول مرة عن قتلى داعش في عملية تصفية البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:35 م
البغدادي
البغدادي
Advertisements
أحمد قاسم
نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، منذ قليل، صورًا لأول مرة كشفت فيها عن هويات قتلى عناصر تنظيم "داعش" الذين لقوا مصرعهم مع زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في العملية الأمنية الأمريكية التي استهدفتهم فجر اليوم.

ولم تذكر الوكالة أسماء القتلى، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت منذ قليل أن أبو الحسن المهاجر، المتحدث للتنظيم الإرهابي، منذ عام 2016، خلفًا لأبي محمد العدناني، الذي قتل في غارة جوية من التحالف الدولي في حلب في 30 أغسطس من العام نفسه، هو أحد القتلى.

وقال مظلوم عبدي قائد "قسد" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "استمرارًا للعملية السابقة، تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قسد والجيش الأمريكي، جاء ذلك كاستمرار ملاحقة قادة داعش".

واستهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا أبو بكر البغدادي، فيما قال عدد من المسئولين الأمريكيين إن البغدادي كان هدفا لغارة ليلية، لكنهم امتنعوا عن الجزم بقتله، إلى حين إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ذلك رسميا في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.
صور تنشر لأول مرة عن قتلى داعش في عملية تصفية البغدادي
صور تنشر لأول مرة عن قتلى داعش في عملية تصفية البغدادي
صور تنشر لأول مرة عن قتلى داعش في عملية تصفية البغدادي
صور تنشر لأول مرة عن قتلى داعش في عملية تصفية البغدادي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يتحدث عن مصر خلال مؤتمر مقتل البغدادي.. ماذا قال؟

بيان عاجل من الجيش العراقي بشأن مقتل البغدادي

مسئول أمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل البغدادي

أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي على مقتل البغدادي

وحش خطير.. إيفانكا ترامب تعلق على مقتل البغدادي

أمريكا تطلق اسم كايلا مولر على عملية تصفية البغدادي.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

بجانب 26 ألف شاشة تفاعلية.. رئيس الوزراء: التعاقد على 650 ألف تابلت لطلاب المدارس

بـ هاف ستومك.. ليلى غفران بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

إحنا اللي عملنالك سعر.. راندا البحيري تهين جورج قرداحي بسبب ريهام سعيد

اخبار الرياضة.. أحمد حجازي على رادار الأهلى.. وريال مدريد يفاوض رونالدو للعودة

أسباب غير متوقعة وراء مرض أسما شريف منير .. تعرف عليها

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منير مكرم أول الحضور فى عزاء قاسم الدالى .. صور

بالأحمر والأسود.. دوللي شاهين تبهر الجمهور على إنستجرام

أسباب غير متوقعة وراء مرض أسما شريف منير .. تعرف عليها