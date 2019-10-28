شاهد.. حريق هائل داخل معرض سيارات بمنطقة المهندسين











اندلع منذ قليل حريق هائل داخل معرض سيارات بمنطقة أحمد عرابي بالمهندسين، مما تسبب في ارتفاع ألسنة اللهب واشتعال النيران في عدد من السيارات .كما شهد شارع احمد عرابي حالة من الذعر والهلع بين المواطنين بعد ارتفاع السنة اللهب.تلقت غرفة الدفاع المدني بالجيزة بلاغا من الأهالى باندلاع حريق كبير داخل أحد معارض السيارات بالمهندسين وجارى السيطرة على النيران.