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محافظات

عناوين وأرقام تليفونات وحدات الأمراض الصدرية بالقليوبية والدقهلية.. خدمات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عبدالصمد ماهر
حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، ننشر عناوين وأرقام تليفونات وحدات الأمراض الصدرية بمحافظتي القليوبية والدقهلية.

القليوبية
مستوصف صدر المرج 23 يوليو أمام محطة القطار 23 يوليو 4632799 - 4632422.

مستشفى صدر بنها بجوار مديرية الصحة 0133222753.

مستوصف صدر شبين القناطر- شبين القناطر 0132726975.

مستوصف صدر القناطر الخيرية - عيادة الصدر بمستشفى القناطر الخيرية المركزي
2180216

مستوصف صدر كفر شكر
كفر شكر - عيادة الصدر بمستشفى كفر شكر المركزي 0132520291

مستوصف صدر قليوب البلد - مركز البحوث الميدانية والتطبيقية بقليوب 5419403-2156714

الدقهلية
مستشفى صدر المنصورة- المنصورة -2242904

مستوصف صدر شربين -7920041

مستوصف صدر دكرنس - 7474026

مستوصف صدر المنزلة (المنزلة) 7707900

مستوصف صدر بهوت منشية البداري -2784443

مستوصف صدر شبرا هور شبرا هور (6711646)

مستوصف صدر ميت غمر ميت غمر ش المحطة عمارة صيدناوي 6903719

مستوصف صدر السنبلاوين أمام حديثي الأسرة
6690010

مستوصف صدر بلقاس السناموني –بلقاس 2787611

مستوصف صدر أجا ميت أبو الحارث أجا
6455311.

مستوصف صدر نبروة ملحق بمستشفى نبروة المركزي 2400301
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