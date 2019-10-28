عناوين وأرقام تليفونات وحدات الأمراض الصدرية بالقليوبية والدقهلية.. خدمات

حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، ننشر عناوين وأرقام تليفونات وحدات الأمراض الصدرية بمحافظتي القليوبية والدقهلية.
القليوبية
مستوصف صدر المرج 23 يوليو أمام محطة القطار 23 يوليو 4632799 - 4632422.
مستشفى صدر بنها بجوار مديرية الصحة 0133222753.
مستوصف صدر شبين القناطر- شبين القناطر 0132726975.
مستوصف صدر القناطر الخيرية - عيادة الصدر بمستشفى القناطر الخيرية المركزي
2180216
مستوصف صدر كفر شكر
كفر شكر - عيادة الصدر بمستشفى كفر شكر المركزي 0132520291
مستوصف صدر قليوب البلد - مركز البحوث الميدانية والتطبيقية بقليوب 5419403-2156714
الدقهلية
مستشفى صدر المنصورة- المنصورة -2242904
مستوصف صدر شربين -7920041
مستوصف صدر دكرنس - 7474026
مستوصف صدر المنزلة (المنزلة) 7707900
مستوصف صدر بهوت منشية البداري -2784443
مستوصف صدر ميت غمر ميت غمر ش المحطة عمارة صيدناوي 6903719
مستوصف صدر السنبلاوين أمام حديثي الأسرة
6690010
مستوصف صدر بلقاس السناموني –بلقاس 2787611
مستوصف صدر أجا ميت أبو الحارث أجا
6455311.
مستوصف صدر نبروة ملحق بمستشفى نبروة المركزي 2400301
القليوبية
مستوصف صدر المرج 23 يوليو أمام محطة القطار 23 يوليو 4632799 - 4632422.
مستشفى صدر بنها بجوار مديرية الصحة 0133222753.
مستوصف صدر شبين القناطر- شبين القناطر 0132726975.
مستوصف صدر القناطر الخيرية - عيادة الصدر بمستشفى القناطر الخيرية المركزي
2180216
مستوصف صدر كفر شكر
كفر شكر - عيادة الصدر بمستشفى كفر شكر المركزي 0132520291
مستوصف صدر قليوب البلد - مركز البحوث الميدانية والتطبيقية بقليوب 5419403-2156714
الدقهلية
مستشفى صدر المنصورة- المنصورة -2242904
مستوصف صدر شربين -7920041
مستوصف صدر دكرنس - 7474026
مستوصف صدر المنزلة (المنزلة) 7707900
مستوصف صدر بهوت منشية البداري -2784443
مستوصف صدر شبرا هور شبرا هور (6711646)
مستوصف صدر ميت غمر ميت غمر ش المحطة عمارة صيدناوي 6903719
مستوصف صدر السنبلاوين أمام حديثي الأسرة
6690010
مستوصف صدر بلقاس السناموني –بلقاس 2787611
مستوصف صدر أجا ميت أبو الحارث أجا
6455311.
مستوصف صدر نبروة ملحق بمستشفى نبروة المركزي 2400301