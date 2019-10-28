فى كمين أطفيح.. أمن الجيزة يضبط أكبر صفقة أفيون قبل دخولها الصعيد

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، محاولة ترويج وإغراق السوق بواحدة من أكبر صفقات الأفيون.



حيث تمكنت قوة أمنية تابعة مباحث أطفيح، والمعينة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بخدمة القول الأمنى بطريق الكريمات دائرة اطفيح من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة ومقيمان بدائرة مركز شرطة قنا حال إستقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وملك والده فى الاتجاه القادم من القاهرة للوجه القبلى.



وبتفتيش السيارة تم ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 كيلو جرام بمخبئين سريين بظهر مقعد السائق وتجويف الباب الجرار.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجلبها من محافظة السويس لترويجها بدائرة مركز شرطة قنا .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .