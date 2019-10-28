الإفتاء الفلسطينية: السبت 9 نوفمبر ذكرى المولد النبوي

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم غد الثلاثاء هو الأول من شهر ربيع الأول لعام 1441هـ.



وأضاف حسين، في بيان له، أن ذكرى المولد النبوي الشريف تكون يوم السبت 12 ربيع الأول لعام 1441هـ، وفق 9/11/2019م،



وتمنى المفتي حسين، أن تحل هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات التي تمارسها سلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.



وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن غدًا الثلاثاء هو غرة شهر ربيع الأول، وأن يوم السبت 9 نوفمبر سيوافق المولد النبوي الشريف عام 2019م.



وقالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، إنها استطلعَت بواسطة اللجان الشرعية هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا، بعد غروب شمس اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر لعام 1441 هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لعام 2019، وتبين ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًّا بالعين المجردة، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء أن غدًا الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول.



وأكدت دار الإفتاء، أن استطلاع الهلال تم بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.



وأفادت: وعلى هذا نعلن أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر صفر لعام 1441 هجريًّا، وأن غدًا الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2019 هو غرة شهر ربيع الأول، كما أن المولد النبوى الشريف سيكون يوم السبت الموافق 12 من ربيع الأول، الموافق 9 نوفمبر.

