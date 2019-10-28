الأرصاد: أمطار خفيفة على شمال البلاد غدا.. والطقس على القاهرة معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح أيضا ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.



وتكون درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر:



القاهرة 27 /20

شبين الكوم 27 /20

طنطا 26 / 19

دمنهور 26 /21

الإسكندرية 26/ 22

بلطيم 26/ 20

مطروح 25 / 18

السلوم 26/ 17

سيوة 26 / 16

بورسعيد 25/ 21

دمياط 25 / 21

الزقازيق 27 / 19

الإسماعيلية 27/ 19

السويس 27 / 18

العريش 24 /19

رفح 24 / 18

رأس سدر27/ 21

نخل 24 /16

نويبع 28 / 21

طابا 25 / 21

كاترين 22 /11

الطور 27/ 21

شرم الشيخ 29 / 23

الغردقة 29/ 22

مرسى علم 28 / 21

الفيوم 27/ 19

بني سويف 28/ 18

المنيا 28 /17

أسيوط 29 /17

سوهاج 29 /17

قنا 30 / 18

الاقصر 31 / 20

أسوان 31/21

أبو سمبل 30 / 18

الوادي الجديد 30/ 20

شلاتين 31 / 22

أبو رماد 30/23

حلايب 29 / 24

رأس حدربة 28 /24