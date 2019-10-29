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رياضة

برعاية وزير الرياضة.. جلسة صلح بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الأزمة التي نشبت منذ يومين، بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، ونقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان ، لحلها وإنهائها.

جاء ذلك بعد جلسة عقدت مع الوزير من بعض صحفيي برنامج الزمالك اليوم، والمطالبة بالتدخل، وبناء عليه ، طالب "صبحي" رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين بالحضور لمقر وزارة الرياضة لعقد جلسة صلح.

وتناولت الجلسة أزمة الصحفيين أصحاب العضويات بنادي الزمالك، وأبدى رئيس الزمالك خلال الجلسة احترامه لمهنة الصحافة، وقال إنه يكن لها كل تقدير واحترام وطالب من ضياء رشوان أن يكون اجتماع مجلس النقابة في منزله وليس داخل نادي الزمالك.

وأصبح في حكم المؤكد انتهاء الأزمة بين مجلس نقابة الصحفيين ورئيس النادي خلال أيام، مع توقع انفراجة في أزمة الصحفيين أعضاء النادي مع مرتضي منصور.
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