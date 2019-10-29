ماذا قال مصاب واقعة تذكرة القطار أمام النيابة ؟ .. صور

استمعت النيابة العامة بمركز طنطا لأقوال الشاب "أحمد سمير " الناجي الوحيد وزميل شهيد تذكرة "الأقصر – الإسكندرية" بناء على توجيهات من المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية والتى استمرت لأكثر من 8 ساعات متواصله فى ظل حاله من الاستنفار الأمني فرضتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية لحين انتهاء النيابة من سماع أقوال شهود العيان والكمسري المتهم بالواقعة .





وحصلت "صدي البلد " على تقرير مستشفي طوارىء طنطا الجامعي لحالة الشاب المصاب والناجي الوحيد بالواقعة والذي أكد أن الشاب يعاني من سحجات وكدمات فى أماكن متفرقة من جسده وجروح سطحيه بأطرف يداه وقدمه جراء ارتطامه بالأرض أثناء قفزه خلال سير القطار المشار إليه .





وأضاف التقرير الطبي أن الشاب لا يحتاج سوي علاج أقل من 21 يوما ولا يعاني من أى نزيف داخل بالمخ او ارتشاح دموي بالرئه أو غيره .





" والله انا عشت لحظات من الرعب داخل القطار والحمد لله على كل حال فقدت زميل عمري كله "محمد " شهيد التذكره وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب، انا هو اتعاملنا من الكمسري بأشد إهانه وطلب مننا خلال مروره سداد قيمة التذكرة واحنا مكنش معانا فلوس تكفي سداد قيمتها وانهال علينا بالصوت عالي قائلا لنا "هتدفعوا ولا تمشوا من القطار خالص ولا أسلمكم للشرطة " بتلك الكلمات عبر "أحمد سمير " الناجي الوحيد فى واقعة القطار وزميل الضحية أمام النيابة العامة مؤكدا أن القانون قادر على القصاص لحق زميله .





وتابع "سمير" بقوله ": أنا قفزت أنا وزميلي رهبة من تسليمنا إلى الشرطة أو حبسنا عشان مش معانا فلوس التذكرة والكسمري أرهبنا وأهاننا امام ركاب القطار وأحرجنا وفتح لنا أبواب القطار للقفز والنزول عنوة" .





وأشار الشاب وعيناه تنهمر فى الدموع "لم نجد مفرا سوى القفز ولكني وقعت على قدمي على الأرض وصاحبي وقع أسفل عجلات القطار ضحية ولقط أنفاسه الأخيرة أمام عيناي فى مشهد لم أقدر على استيعابه لحد تلك اللحظة" .





وتابع الشاب المكلوم بقوله: " القصاص القصاص لصاحب عمري مطلب شرعي ومكفول ولن أتواني فى الوقوف ورفع جسده فى جنازته بمنطقة الشرابية بمسقط رأسه كوننا عملنا معا وسعينا وراء لقمة عيشنا والكفاح من أجلها معا " .





فى ذات السياق وجهت النيابة العامة فى تعليماته بالضرورة استكمال علاج الشاب "سمير " وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمه له داخل مستشفي طنطا الجامعي وإخلاء سبيله من سرايا النيابة.





وعلى بعد خطوات من أبواب النيابة العامة قالت مروه سمير شقيقته أن أفراد العائله اطمنوا جميعا على حياته وتوجهوا الى شبرا الخيمة للمشاركة فى واجب عزاء زميله "شهيد التذكره " لافتة أن وزير النقل سيزور شقيقها للإطمئنان على صحته خلال تواجده بالقاهرة.





وأضافت أن أفراد العائله يناشدون النائب العام بسرعة القصاص من الجناه ليكونوا عظه لكل من تسول له نفس التمادي فى الخطأ وقتل أرواح أبرياء مؤكدة أن أن شقيقها وصديقه لم يرتكبا اى خطأ وأنها كانا فى طريقهما إلى الاسكندرية من أجل لقمة عيش شريفه وكسب قوتهم من عرق جبينهما علي حد قولها .