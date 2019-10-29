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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يناقش شكاوى بشأن تغطية حادث شهيد الشهامة محمود البنا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 12:55 م
محمود البنا
محمود البنا
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عبد الوكيل أبو القاسم
تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدد من الشكاوى الواردة إليها.

ويناقش الاجتماع تقرير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية للحادث المعروف باسم "شهيد الشهامة" محمود البنا، وما قد يكون قد شابها من مخالفات خلال التغطية الإعلامية في الوسائل الإعلامية المختلفة.

وتحقق اللجنة خلال الاجتماع في شكاوى مقدمة ضد موقع وجريدة "إسكان مصر" وموقع "البوابة نيوز"، ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة الممثل القانوني لكل من الموقعين الإلكترونيين.
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