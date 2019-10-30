موسم العروسة.. طقوس خاصة للأسر الدمياطية فى المولد النبوى

أيام قليلة ويبدأ موسم حلوى المولد النبوي بدمياط، وهذا الموسم له طقوس خاصة لدى أصحاب مصانع ومحال الحلويات ولدى المواطنين أنفسهم.





تنتظر الأسرة الدمياطية موسم حلوى المولد للتهادى فيما بينهم، فالام تقوم بشراء كميات كبيرة من الحلوى وتذهب بها إلى منزل ابنتها المتزوجة لإهدائها هى وأسرة زوجها حلوى المولد فهى طقوسا خاصة تتبعها الأسر الدمياطية ويسمى لدى الأسرة "موسم العروسة.





وكذلك الحال في باقي الأسر البعض منهم يختار موسم حلاوة المولد النبوي وتكثر الزيارات بين الأسر خلال الاحتفال بالمولد النبوى وتقديم علبة الحلوى كهدية .





وفي نفس السياق أعلنت محلات بيع حلوى مولد النبوى بمختلف أنحاء محافظة دمياط، حالة الطوارئ داخل المصانع ومحال بيع الحلويات استعدادا لموسم المولد النبوى حيث يعكف صناع الحلوى هذه الأيام على الإبداع في صناعة عينات مختلفة من حلوى المولد بمواد خام يكون سعرها بسيط وفي متناول الايدى .





ويخشى أصحاب المحال من الإقبال الضعيف من قبل المواطنين على الشراء، نظرا لارتفاع الأسعار هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر المواد الخام المستخدمة في صناعة الحلويات فكل عام أسعار الخامات في ازدياد مستمر.





ويعاني أصحاب مصانع الحلويات ومحال بيع الحلويات من ارتفاع الخامات التي تستخدم في صناعة الحلوى ويأملون في اقبال المواطنين على الشراء خلال الأيام المقبلة مع قرب المولد النبوى ولهذا قاموا بصنع مايسمى بالعلبة الاقتصادية وحرصوا على ان يكون سعرها مناسب للمواطن البسيط، اعتادوا على تصنيع العبوة الاقتصادية والتي تشمل انواع مختلفة من حلوى المولد ويكون سعرها في متناول الجميع.





ويقول أحمد الوليد، أحد أصحاب مصانع الحلويات، ان اصحاب المصانع على مدار السنوات القليلة الماضية بدأوا في ابتكار أنواع مختلفة من حلوى المولد بخامات جيدة وعديدة عن انواع المكسرات غالية الثمن واستخدام الفول والمشمسة والشيكولاته وغيرها في صناعة حلوى المولد حتى يكون سعرها في متناول الجميع .





وأوضح أن العروسة والحصان وهما مطلوبان لتقديمهما كهدايا للأطفال، يبدأ سعر الواحدة منهما من 30 جنيهًا وقد يصل إلى مائتي جنيه.



