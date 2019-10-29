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أخبار البلد

يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:40 م
وزير النقل يقدم واجب
وزير النقل يقدم واجب التعازي
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أحمد أبوشوشة
قدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الأسكندرية / الأقصر وذلك بمحل إقامته بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

كما قدم وزير النقل اعتذارا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير انسانية امس مشيرا الى اننا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة  وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة،  وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.

وأكد أن حق المتوفى لن يضيع وأن الذي يخطئ في حق أي مواطن مصري سينال عقابا شديدا حتى لا يتكرر ذلك،  وأن الكل يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ على حياة أي مواطن مصري.
يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور
يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور
يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور
يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور
يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور
يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور
يقبل رأسهم .. وزير النقل يقدم واجب التعازي لأسرة المتوفى في حادث قطار طنطا ويتعهد بمعاقبة الجناة.. صور
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