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منوعات

اخبار التكنولوجيا | حظر واتساب في إسرائيل.. سيكو مصر هاتف مصري يغزو أسواق أوروبا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:08 ص
صدى البلد
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كريم جمال

تستعد الأسواق الأوروبية لإستقبال أول هاتف مصرى الصنع، والذى يحمل إسم Sico Nile X، حيث يوفر مميزات جيدة بسعر معقول ومنافس للغاية.

وبحسب تصريح رئيس مجلس الإدارة الشركة المصنعة للهاتف بأنه سيبدأ التصدير إلى من الصعيد، حيث مصنع سيكو، إلى ألمانيا وهولندا والنمسا، وبعدها السويد والنرويج وفنلندا، بالعلامة التجارية سيكو، حيث ستكون ألمانيا أول محطة بهاتف سيكو إنفينتي ماكس.


تستعد شركة CAT الشهيرة لتقديم هاتفها الذكى رسميًا فى شهر نوفمبر القادم بأوروبا، والذى يأتى بميزات تجعله الهاتف الصلح للظروف الصعبة من الصدمات، والعمل به تحت المياه.

ويأتى الهاتف بشاشة قياس 5.65 بتقنية عرض HD+، مع طبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass 6، للوقاية من الصدمات والخدوش.


أطلقت شركة آبل الأمريكية أمس أحدث إصدار من سماعاتها اللاسلكية والتى تحمل اسم AirPods Pro، وتأتى بتصميم ومواصفات تختلف كليًا عن الإصدار السابق منها.

وكان من المفترض أن تطرح آبل سماعتها الجديدة مع هاتف iphone se 2، إلا أنها خالفت كل التوقعات وطرحتها بالأمس، ولعل أبرز ميزات AirPods Pro عزل الضوضاء، وإضافة لون أخف وبطارية أكبر ومقاومتها للماء.
تدرس إدارة تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب، حظر استخدام التطبيق تمامًا فى إسرائيل، بعد فضيحة التجسّس الأخيرة التى كشفت استخدام شركة إسرائيلية للتطبيق من أجل التجسّس على بيانات الصحفيين والدبلوماسيين ونشطاء حقوق الإنسان وكبار المسئولين الحكوميين.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، كانت قد تقدمت شركة فيسبوك بدعوى قضائية اليوم للمحكمة فى كاليفورينا، ضد شركة أمن معلومات "سيبرانية" إسرائيلية، بسبب اختراقها حسابات بعض مستخدمي برنامج الواتساب بداية العام الجاري.
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