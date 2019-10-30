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فن

بصحبة زوجها.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:14 ص
سلاف فواخرجي وزوجها
سلاف فواخرجي وزوجها
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي صورة لها على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" أثارت إعجاب متابعيها.

وظهرت سلاف فواخرجي برفقة زوجها، الفنان والمخرج وائل رمضان، وعلقت على الصورة قائلة: «صباحكم أبيض متل قلوبكم ».

يُذكر أن سلاف فواخرجي تزوجت وائل رمضان عام 1999، وقد أثمر زواجهما عن ولدين هما «حمزة وعلي».

من ناحية أخرى، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد «خط ساخن»، وهو العمل الذي تعود به  للدراما المصرية بعد غياب سنوات، ويشاركها بطولته، الفنان حسين فهمي، نضال الشافعي، ميدو عادل، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسنى صالح.
بصحبة زوجها.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها في أحدث ظهور
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